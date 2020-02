Der erhöhte PCB-Ausstoß einer Firma in Ennepetal schlägt seit Monaten hohe Wellen. Nun beschäftigen auch gestiegene Messwerte eines Silikonverarbeiters aus Witten Kreis und Landesumweltamt. Die SPD will das Thema auf die nächste Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 17. März setzen lassen.

Landesumweltamt nimmt Proben in Löwenzahn im Umfeld des Wittener Betriebes

„Aufgrund der großen Relevanz für die Öffentlichkeit wünsche ich mir einen aktuellen Sachstandsbericht“, erklärt Ratsmitglied Frank Krebs. Die SPD-Fraktion verweist auf die seitens der Behörden geplanten Löwenzahnuntersuchungen im Umfeld der Firma an der Friedrich-Ebert-Straße im Rüdinghauser Gewerbegebiet im März.

Bisher ist noch nicht erwiesen, dass PCB – anders als in Ennepetal – in Witten überhaupt in die Umwelt gelangt ist. In Witten gab es laut Kreis bislang eine einzige Messung in einem Abluftschacht. Die Löwenzahnblätter werden in einem aufwändigen Verfahren auf PCB analysiert. „Die Ergebnisse dienen als ein erstes Schadstoffscreening und als Entscheidungshilfe für denkbare weitere Schritte“, so der Kreis. In Ennepetal waren die im Löwenzahn festgestellten PCB-47-Werte so hoch, dass das LANUV weitere Bodenproben nahm, auch in Grünkohl. Von einem weiteren Verzehr von Gemüse aus Gärten wurde in Ennepetal gewarnt.

EN-Kreis: Wittener Fall nicht mit Ennepetal vergleichbar

Der Wittener Fall sei mit Ennepetal nicht vergleichbar, so der bisherige Stand der untersuchenden Behörden. In Ennepetal waren immer wieder hochbelastete weiße Flocken entdeckt worden. Am Freitag (21.2.) gibt es um 18 Uhr eine Bürgerversammlung in Haus Ennepetal mit Kreis und Landesumweltamt. Dann soll auch über freiwillige Blutuntersuchungen informiert werden, die in Ennepetal ab Mai/Juni gerade Frauen im gebärfähigen Alter und für Kinder angeboten werden sollen. „Davon sind wir in Witten aktuell noch weit entfernt“, betont Wolfgang Flender, Abteilungsleiter „Umwelt“ beim Kreis. Bei dieser Bürgerversammlung wird sich das LANUV möglicherweise auch über das weitere Vorgehen in Witten äußern.

Es geht um giftige Chlorverbindungen, die womöglich Krebs verursachen können. In Ennepetal ist gerade PCB 47 ins Visier der Behörden geraten. Dieser Stoff kann entstehen, wenn bei der Produktion ein chlorhaltiger „Vernetzer“ eingesetzt wird. Nach dem Ennepetaler Fall hatte das Landesumweltamt Firmen in NRW gecheckt, die diesen Vernetzer bei der Silikonverarbeitung benutzen. So kamen auch die Messungen in Witten zustande.

Landrat fordert Verbot von chlorhaltigem „Vernetzer“

Laut Kreis wurden bei der Produktion in Witten PCB 47 in einer Menge von bis zu 390 Mikrogramm (mg)/Kilo festgestellt. „Eine Belastung, die ausreichend ist, um den Fund als „gefährlichen Abfall“ einzustufen. Die Grenze hierfür liegt bei 50 mg/kg“, so der Kreis.

Landrat Olaf Schade hat sich in einem Schreiben an die Landesumweltministerium für ein Verbot dieses chlorhaltigen Vernetzers ausgesprochen. Der Kreis bemüht sich, den Vernetzer in dem Ennepetaler Betrieb per ordnungsrechtlicher Verfügung verbieten zu lassen. Am Standort Iserlohn produziere das gleiche Unternehmen bereits komplett chlorfrei. Der Ennepetaler Fall unterscheide sich auch deshalb von Witten, weil der Vernetzter aufgrund geringerer Produktionsmengen weniger eingesetzt werde.