Das Märkische Museum in Witten sorgt dafür, dass im August keine Langeweile aufkommt.

Workshops Witten: So unterhält das Märkische Museum Groß und Klein

Witten. Das Märkische Museum in Witten hat im August viel zu bieten. Wer will, kann Skulpturen gestalten oder an einer ganz besonderen Tour teilnehmen.

Viele Veranstaltungen, teils für Kinder, teils für Erwachsene, gibt es in diesem August im Märkischen Museum. Daran hat das Festival „Imagine Equality“ seinen Anteil, an dem das Museum beteiligt ist. Hier ein Blick auf die ersten drei Angebote.

Der Workshop „Material-Explosion“ findet am Samstag, 7. August, von 14.30 bis 16 Uhr für Kinder ab sechs Jahren im Märkischen Museum an der Husemannstraße 12 statt. Gemeinsam sehen sich die jungen Teilnehmer die Ausstellung der Künstlerin Birgit Werres an, die Skulpturen aus verschiedenen Stoffen baut. Danach werden eigene Skulpturen gestaltet. Die Teilnahme ist kostenlos und auf acht Kinder begrenzt.

„Gefeilt, gesägt, geschmirgelt“: Eigene Skulpturen aus Stein können Zehn- bis 14-Jährige am Donnerstag, 12., und Freitag, 13. August, jeweils von 10 bis 14 Uhr im Märkischen Museum gestalten. In diesem Workshop gehen sie zusammen mit Maika Letizia Wolff im Museum auf Entdeckungsreise nach spannenden Kunstwerken. Danach geht’s selber ran an den Speckstein. Die Teilnahme ist kostenlos und auf acht Kinder begrenzt. Anmeldung für beide Workshops: maerkisches.museum@stadt-witten.de oder 02302-581 2507.

Queere Audiotour durch Witten

„Step by step – careful whispers in Witten“: Unter diesem Motto steht die Audiotour im Rahmen des queer-feministischen Festivals „Imagine Equality“ mit dem Theaterkollektiv Anna Kpok vom 13. bis 15. August sowie vom 10. bis 12. und 17. bis 18. September, jeweils ab 10 Uhr. Die Teilnehmenden gehen gemeinsam den Fragen nach: Wie geht eine queere Person durch die Stadt? Welche Blicke werden ihr zurückgegeben?

Anna Kpok aus Bochum entwickelt seit 2009 unter anderem ortsspezifische Kunstformen in den Bereichen Game-Theater, Performance und Installation. Es geht um interaktive (Spiel-)Räume, die alle Beteiligten miteinander erschaffen und teilen. Die Teilnahme am Workshop ist für alle (ab 18 Jahren) offen und kostenfrei. Bitte anmelden unter: imagine_equality@posteo.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten