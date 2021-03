Am Mittwoch (17.3.) öffnet die Bibliothek Witten wieder. Eine kontaktlose Abholung ist aber weiterhin möglich.

Coronavirus Witten: So kommt man wieder ins Museum und die Bibliothek

Witten. Ab Mittwoch kommt wieder Leben in die Bibliothek und ins Märkische Museum in Witten. Aber es gelten besondere Regeln. So kommt man hinein.

Am Mittwoch, 17. März geht es wieder los. Dann öffnen Bibliothek und Märkisches Museum ihre Türen für die Besucher. Aber es gelten besondere Regeln.

Die Bibliothek Witten und ihre Zweigstellen in Annen und Herbede werden zu den üblichen Zeiten geöffnet sein, an der Husemannstraße also etwa Dienstag bis Samstag 10-18 Uhr und Sonntag 12-18 Uhr. Die Leserinnen und Leser können wieder durch die Regale stöbern, Medien direkt auswählen und ausleihen. Allerdings vorerst immer nur eine halbe Stunde.

Zudem gelten in der Bibliothek die allgemein bekannten Hygienemaßnahmen. Der Zutritt zum Haus ist nur mit Registrierung möglich. Erwachsene sowie Kinder ab sechs Jahren müssen eine medizinische Maske tragen. Das Internet sowie Drucker und Kopierer können genutzt werden. Auf Wunsch kann in der Zentralbibliothek und in den Stadtteilbibliotheken aber auch weiterhin eine kontaktlose / barrierefreie Abholung von Medien erfolgen. (Alle Kontaktdaten unter www.kulturforum-witten.de/bibliothek).

Museumsbesuch mit Anmeldung – bei freiem Eintritt

Im Märkischen Museum sind die Ausstellungen „Pleased to meet you! – Schenkungen und Sammlungsbestände“ und die Einzelpräsentation „Birgit Werres“ aufgebaut und warten nun auf die ersten Besucher. Von Mittwoch bis Samstag, jeweils von 12 bis 18 Uhr, können jeweils vier Zeitfenster gebucht werden, jeweils für eine Stunde ab 12 Uhr, 13.30, 15 und 16.30 Uhr. Terminbuchungen sind telefonisch möglich unter 02302-581-2550 oder per Mail unter maerkisches.museum@stadt-witten.de. Eine Buchung muss spätestens am Vortag des geplanten Besuches bis maximal eine Woche im Voraus erfolgt sein. Sie ist erst nach Bestätigung durch das Museum verbindlich.