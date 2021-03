In Pandemie-Zeiten arbeiten viele Menschen im Homeoffice. Umso wichtiger ist es, sich vor Cyber-Attacken zu schützen.

Cyber-Kriminalität Witten: So können sich Bürger vor Cyber-Kriminellen schützen

Witten. Kriminelle sind im Netz aktiv. Wie auch Bürger in Witten ihnen das Leben schwer machen können, darüber informiert die Polizei über eine Hotline.

Betrug mit Online-Shops, Fake-Links in Chat-Gruppen, gehackte Online-Konten - Kriminelle sind im Netz aktiv. Wie man sich vor ihnen schützen kann, darüber informieren am Mittwoch (17.3) Experten des für Witten zuständigen Polizeipräsidiums Bochum zusammen mit der Verbraucherzentrale.

Das Infotelefon der Polizei ist am Mittwoch von 10 bis 18 Uhr zu erreichen (0234/909-4040), die Verbraucherzentrale Witten von 10 bis 12 Uhr (02302/28 28 103). Beantwortet werden alle Fragen rund ums Thema „sichere Passwörter“. Aufgrund der Pandemie nutzen derzeit mehr Menschen beruflich und privat das Internet. „Das machen sich auch Kriminelle zunutze“, weiß Kriminalhauptkommissarin Silke Jakobs vom Bereich Kriminalprävention.

Ein gutes Passwort sollte laut Polizei mindestens zehn Zeichen lang sein

Für die meisten Leute sei es selbstverständlich, die eigenen vier Wände vor Einbrechern zu schützen. Jakobs: „Dasselbe sollte aber auch für unser digitales Leben gelten.“ Wenn Kriminelle persönliche Daten abgreifen, können sie Bankkonten plündern, online auf Shopping-Tour gehen oder Fake-Profile in sozialen Medien anlegen. Ein gutes Passwort sollte laut Polizei mindestens zehn Zeichen lang sein und außerdem Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen enthalten. Man könne einen Satz als Eselsbrücke nehmen. Davon sollten dann jeweils die Anfangsbuchstaben verwendet werden. Ein Beispiel: „Ab jetzt nutze ich nur noch ein sicheres Passwort im Netz!“ ergibt „Ajninn1sPiN!“ Am besten sei es, so die Polizei, wenn ein Satz frei erfunden sei und nicht etwa aus einem Liedtext oder einem Zitat stamme.

Außerdem raten die Experten: Die eigenen Eselsbrücken-Passwörter sollten nicht eins zu eins für mehrere Dienste genutzt werden. Für verschiedene Anbieter sollte mit Modifikationen des Passwortes gearbeitet werden. Ein sicheres Passwort sollte auch keine persönlichen Angaben enthalten - wie etwa das Geburtsdatum der Kinder oder den eigenen Hochzeitstag.

Cyber-Kriminelle sehen sich Social-Media-Profile an

Da Cyber-Kriminelle Social-Media-Profile analysierten, könnten sie Daten wie Namen, Telefonnummern oder Ähnliches abgreifen, warnen Experten. Diese personenbezogenen Daten seien häufig das Erste, was sie ausprobierten, wenn sie sich in fremde Konten einloggen wollten.

Weitere Informationen zum Thema findet man im Netz unter: https://www.mach-dein-passwort-stark.de/; https://www.klicksafe.de; https://polizei.nrw/cybercrime-0 und https://www.bsi.de