Witten: So feiert der Stockumer Theaterverein sein Jubiläum

Witten. Schon seit 30 Jahren gibt es den Theaterverein in Witten-Stockum. Zum runden Jubiläum werden zwei ganz besondere Stücke aufgeführt.

Ende des Monats ist es so weit. Der Stockumer Theaterverein feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Am Samstag, 21. Oktober, und Sonntag, 22. Oktober, steht deshalb ein buntes Programm an.

Der Verein entstand 1993 aus einem zunächst losen Zusammenschluss für das Dorffest in Stockum. Nur ein Jahr später wurde dann der gemeinnützige Verein gegründet. Am Jubiläumswochenende gibt es nun die Möglichkeit, den Theaterverein und das Theaterspielen näher kennenzulernen.

Karten für Jubiläumswochenende in Witten im Vorverkauf

Los geht es am Samstag um 18 Uhr mit der Jubiläumsfeier inklusive Sektempfang. Anschließend gibt es eine Reise durch die Geschichte des Theatervereins. In einer rund einstündigen Aufführung reisen drei Schauspieler durch die Vergangenheit und lesen alte Theaterstücke. Das führt allerdings schnell zum Chaos – die Charaktere finden sich in Stücken, in die sie gar nicht hineingehören.

Um 20 Uhr, und einen Tag später um 17 Uhr, wird dann „Was, ein Theater?!“ aufgeführt. In diesem Stück hat Anne Keller plötzlich ein Theater inklusive einer alterenden Operndiva an der Backe. Der Eintritt kostet jeweils zwölf beziehungsweise zehn Euro. Die Stücke werden im Dehne-Raum der Turnhalle in Stockum an der Pferdebachstraße 253 aufgeführt. Karten gibt es im Vorverkauf bei Stockum Optik (Pferdebachstraße 249) oder online unter theater-stockum.de.

