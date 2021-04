Stephan Happel, Seelsorger am Ev. Krankenhaus, neben dem Baum der Hoffnung. Dieser steht aus Anlass des Gedenktags für die Corona-Toten am Eingang der Klinik in Witten. Angehörige und Mitarbeiter können etwas auf die Kärtchen schreiben und sie an die Zweige hängen.