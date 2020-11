Witten: Seniorenheim wegen Corona-Verdacht geschlossen

Das Kreisgesundheitsamt hat das Altenzentrum St. Josef in Annen aufgrund von Corona-Verdachtsfällen für Besucher gesperrt. Dies bestätigte die Pflegedienstleiterin des Heims, Bernadette Heiduk, auf Anfrage unserer Redaktion. „Unser Personal ist nicht betroffen“, so Heiduk. Im Altenzentrum an der Stockumer Straße leben 157 alte Menschen. Bernadette Heiduk hofft, am Freitag die Ergebnisse der Corona-Tests und damit Klarheit zu haben.

Wittener wollte heute eigentlich seine Mutter im Heim besuchen

Auf negative Testergebnisse hofft auch ein Wittener, dessen Mutter in der Einrichtung lebt. Der Mann wollte sie am heutigen Mittwoch (11.11.) eigentlich besuchen. Am Dienstagabend hatte er jedoch einen Anruf vom Haus erhalten, dass dies nicht möglich sei. Worum es genau geht, hatte das Seniorenheim dem Angehörigen nicht mitgeteilt.

Im Altenzentrum St. Josef gab es bereits im August eine infizierte Bewohnerin. Die Frau war im Krankenhaus positiv auf das Virus getestet worden, zeigte nach Angaben der Hausleitung aber keine Symptome. Ende März war der erste Corona-Fall in einem Altenheim in Witten bekannt geworden. Damals hatte sich eine Bewohnerin aus dem Awo-Haus an der Egge infiziert.