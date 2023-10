Witten: Sechsjähriger Junge auf dem Schulweg schwer verletzt

Witten. Schwere Verletzungen hat ein Sechsjähriger bei einem Verkehrsunfall auf dem Schulweg erlitten. Wie sich der Autofahrer verhielt.

Schwere Verletzungen hat ein sechsjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall erlitten. Jetzt sucht die Polizei nach einem beteiligten Autofahrer und bittet Zeugen, sich zu melden.

Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen, 20. Oktober, um 7.45 Uhr. Der Junge war mit anderen Kindern unterwegs zur Schule. In Höhe der Hörder Straße 317 überquerten sie an der Fußgängerampel die Fahrbahn. Dabei hat ein Auto, das von links kam, den Sechsjährigen berührt und verletzt. Der bislang unbekannte Fahrer kümmerte sich laut Polizei weder um das Opfer noch um eine Unfallaufnahme. Er setzte den Angaben zufolge vielmehr die Fahrt fort.

Bei dem Fahrer soll es sich um einen „Opa“ gehandelt haben

Sanitäter brachten den Schüler mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht den beteiligten Autofahrer und weitere Zeugen. Das Auto soll silberfarben gewesen sein, vermutlich ein Audi. Bei dem Fahrer soll es sich um einen „Opa“ gehandelt haben.

