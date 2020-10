Witten: Schulen wegen fehlender Reinigung vereinzelt dicht

Witten. Der Warnstreik im öffentlichen Dienst trifft in Witten auch Schulen. Weil sie nicht gereinigt werden, bleiben Freitag mindestens zwei zu. Welche?

Wegen des Warnstreiks im öffentlichen Dienst fällt in Schulen teilweise die Reinigung mit der jetzt so wichtigen Desinfektion flach. Deshalb hatte die Stadt es ihnen freigestellt, ob sie am Donnerstag (8.10) oder Freitag (9.10.) öffnen.

Die Bruchschule kündigte auf ihrer Internetseite an, dass der Unterricht am Freitag ausfällt. Da auch die städtischen Reinigungskräfte ihre Arbeit niederlegten, könne das Gebäude nicht gesäubert werden, heißt es. Auch die Pestalozzischule bleibt am Freitag zu.

An der Otto-Schott-Realschule in Witten fiel Unterricht schon am Donnerstag aus

Das gleiche Problem gab es bereits am Donnerstag an der Otto-Schott-Realschule. Dort mussten die Schüler schon an dem Streiktag zuhause bleiben, da zu wenig Reinigungspersonal zur Verfügung stand. Ein Unterrichtsausfall für Freitag wurde aber nicht angekündigt.

Weitere Schulen haben zumindest offiziell noch keinen Unterricht öffentlich abgesagt. Die Stadt selbst wusste am Donnerstag nicht, ob womöglich noch andere Schulen geschlossen sind.

