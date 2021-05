Witten: Schulen starten Montag in den Wechselunterricht

Schüler in Witten werden ab Montag wieder teils in der Schule, teils zuhause unterrichtet.

Witten. Die Inzidenz im Kreis liegt erneut unter 165. Schulen in Witten kehren ab Montag in den Wechselunterricht zurück, Kitas beenden Notbetrieb.

Die Corona-Lage in Witten und dem EN-Kreis scheint sich weiter zu entspannen. Die Ansteckungsrate, also die Zahl die aussagt, wie viele Menschen sich binnen sieben Tragen pro 100.000 Einwohner neu mit dem Virus infiziert haben, sinkt kontinuierlich. Am Freitag können daher die Läden des Einzelhandels wieder „Click and meet“ anbieten. Auch Schulen und Kitas öffnen ab Montag (10.5.) wieder ihre Türen für alle Kinder.

Die Schulen befinden sich seit Donnerstag, 29. April, im Distanzunterricht, die Kindertagesstätten seit diesem Tag im Notbetrieb. Für das Lockern der Notbremse werden die Werte unter 165 ab dem darauffolgenden Tag, also seit dem 30. April, gezählt.

Seit diesem Zeitpunkt lag die Inzidenz nun an fünf Tagen (ohne Sonn- und Feiertage) unter dieser Marke. Am Donnerstag meldete der Kreis eine Inzidenz von 111,4 und damit den letzten noch fehlenden Wert.

Landesregierung muss noch aktualisierte Verfügung veröffentlichen

Damit kehren die Wittener Schulen ab Montag, 10. Mai, wieder zum Wechselunterricht zurück. Am gleichen Tag endet für die Kitas der Notbetrieb. Offiziell ist dies in dem Moment, in dem die Landesregierung die dafür rechtlich notwendige Verfügung aktualisiert und veröffentlicht hat.

+++Alle Entwicklungen rund um Corona in unserem lokalen Newsletter+++

Für den Handel im EN-Kreis gilt, wie bereits vermeldet: Nach Terminbuchung („click and meet“) dürfen ab Freitag (7.5.) Kunden wieder vor Ort in den Geschäften einkaufen. Die Landesregierung hat die entsprechende Verfügung inzwischen veröffentlicht. Ändern würde sich die Lage für den Handel erst wieder, wenn der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 150 liegt.

Täglich wissen, was in Witten passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Witten-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten