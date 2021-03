Witten: Schnelltestzentrum in Herbede ist gestartet

Nelane Pulendran, links, lässt sich in ihrem Fahrzeug sitzend von Christine Brava eine Abstrich aus der Nase nehmen. Die beiden Arzthelferinnen demonstrieren die Vorgehensweise im neuen Corona-Schnelltestzentrun in Witten-Herbede.

Witten. Das erste Schnelltestzentrum in Witten ist am Dienstagnachmittag an den Start gegangen. Rund 40 Testwillige kamen direkt am ersten Tag.

Das erste Corona-Schnelltestzentrum Wittens hat am Dienstagnachmittag in Herbede seine Arbeit aufgenommen. Rund 40 Männer und Frauen kamen am ersten Tag, um sich kostenlos auf eine Infektion testen zu lassen.

Arzthelferinnen nahmen auf dem Parkplatz der Firma Fr. Lohmann im Fünf-Minuten-Takt Nasen-Abstriche bei den Testwilligen. Möglich ist das im Auto, auf dem Parkplatz oder auch in einem eigens dafür aufgestellten Container. Dort werden die Proben auch ausgewertet. Ergebnisse gibt es nach 15 Minuten am Fenster.

Schnelltest nach vorheriger Online-Anmeldung

An jedem Wochentag sollen hier künftig von 15 bis 18 Uhr Schnelltests durchgeführt werden. Voraussetzung ist ein Termin, der am Tag vorher auf der Webseite des Rathauses der Medizin vereinbart werden kann.

Voraussichtlich drei weitere Testzentren sollen in den nächsten Tagen und Wochen an anderen Stellen in der Stadt hinzu kommen.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.