Witten: Schleusenwärterhaus startet bald in die neue Saison

Jetzt fehlt nur noch das gute Wetter: Das Königliche Schleusenwärterhaus an der Insel 1 in Witten startet am 1. April in die Saison.

Witten. Zuletzt mussten die Gäste bis Mai auf das erste Würstchen warten. Aber in diesem Jahr startet das Schleusenwärterhaus früher. Bald geht’s los.

Endlich geht der Frühling in Witten wieder richtig los: Am kommenden Samstag (1.4.) öffnet das Königliche Schleusenwärterhaus in Witten seine Türen und startet in die neue Ruhrtalsaison. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit musikalischen Events.

Dean Newman macht den Auftakt der Veranstaltungsreihe „Ruhrtal Beats“. (Archivbild) Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Für dieses Jahr sind wieder zahlreiche Veranstaltungen geplant. Höhepunkt der Saison soll die Musikveranstaltungsreihe „Ruhrtal Beats“ mit fünf Konzerten zwischen Mai und September sein. Den Auftakt macht Dean Newman am 1. Mai um 17.30 Uhr.

Wittener können sich auf Grillfleisch und Getränke freuen

In dieser Saison können sich die Gäste am Schleusenwärterhaus an der Insel 1 wieder auf frische Grillwaren und eine verbesserte Speisekarte freuen, auf der leckere Flammkuchen und kühle Getränke stehen.

+++Folgen Sie jetzt auch dem Instagram-Account der WAZ Witten+++

Die Öffnungszeiten: Das Königliche Schleusenwärterhaus ist vom 1. April bis zum Herbst geöffnet. Im April und Mai ist das Haus täglich (di-so) von 12 bis 18.30 Uhr geöffnet. Montags ist Ruhetag. Ab dem 1. Juni gelten erweiterte Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 12 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag von 12 bis 21 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Ab dem 1. Oktober tritt dann wieder die kürzere Frühlings-Regelung in Kraft.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Witten verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Übrigens: Auch das Zollhaus Herbede ändert seine Öffnungszeiten und hat montags einen Ruhetag. Ab dem 1. April hat das Zollhaus an der Lakebrücke Dienstag bis Donnerstag von 12 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag von 12 bis 20 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten