Schlagerstars kommen zum Wittener Weihnachtsmarkt

Xandra Hagen gehört zu den Gästen von Matthias Lutz beim Schlagerkonzert am ersten Advent auf dem Wittener Weihnachtsmarkt.

Witten. Ein Adventskonzert der besonderen Art steigt am Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt in Witten. Ein bekannter Show-Veranstalter hat Gäste eingeladen.

Show-Veranstalter Matthias Lutz (Vatertagsparty am Sonnenschein) bittet am Sonntag, 28. November, zum musikalischen „Rendezvous“ auf dem Wittener Weihnachtsmarkt. „Matthias Lutz & Gäste“ geben sich ab 16 Uhr auf der Rathausbühne das Mikro in die Hand.

Unter den Schlagergästen in Witten sind Olaf Hennig und Jürgen Renfordt

Für das Schlagerkonzert zum ersten Advent wollen Olaf Henning, Chris Andrews, Xandra Haag, Michael Larsen, Bella Vista und Jürgen Renfordt nach Witten kommen. Wie immer gilt die 2G-Regel. Ordnungsamt, Polizei und Sicherheitspersonal kontrollieren stichprobenartig.

Olaf Hennig gehört ebenfalls zu den Gästen von Matthias Lutz am Sonntag (28.11.) in Witten. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services/Archiv

Zudem wird an den Ausschankbetrieben und Essensständen verstärkt durch die Schausteller kontrolliert. Wer ein Bändchen bekommen hat, braucht nicht noch mal überprüft zu werden. Das Armband gib’s auch im Tourist- & Ticket-Center am Rathausplatz, werktags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr. abholen. An der Bühne gilt Maskenpflicht.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten