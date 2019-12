Witten. „August“ wird vermisst, ein Schaf, das auf einer Weide in Witten stand. Die Besitzerin glaubt nicht, dass er sich selbst vom Acker gemacht hat.

Witten: Schafsbock von Weide auf dem Schnee verschwunden

Ein Schafsbock ist von einer Weide am Kermelberg auf dem Schnee in Witten verschwunden. Halterin Christiane Altevogt hatte ihre Herde auf der Weide grasen lassen, insgesamt sieben Tiere, vorwiegend Mutterschafe. „Merkwürdigerweise fehlte nur unser Bock August, ein ganz schönes Tier“, sagt die 59-Jährige.

Sie hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Es handele sich um „Herdwick“-Schafe, eine englische Rasse. „Sie sehen im Gesicht ein bisschen aus wie Teddybären“, sagt Altevogt. Sie selbst züchtet die Schafe für den Verkauf des Fleisches und den Eigenbedarf.

Warum ihr nach mehreren Jahren nun erstmals ein Tier abhanden kam, kann sich die Wengeranerin nicht erklären. Dass August weggelaufen sein könnte, hält sie für unwahrscheinlich. „Die Zäune sind unversehrt. Außerdem würde er nie seine Weibchen allein zurücklassen.“

Züchterin: Fleisch des Bocks wegen Hormonen gar nicht schmackhaft

Christiane Altevogt hält es nicht für ausgeschlossen, dass es dem mutmaßlichen Dieb um das Fleisch geht. Das sei aufgrund des hohen Hormongehalts allerdings nicht sehr schmackhaft. Vielleicht habe jemand August aber auch mitgenommen, um mit dem männlichen Tier eine Zucht aufzubauen.

So kurz vor Weihnachten versucht Christiane Altevogt dem gemeinen Diebstahl aber dennoch etwas Versöhnliches abzugewinnen. „Den Kindern habe ich erzählt, August nehme am Krippenspiel teil, weil er so schön ist.“ Wer trotzdem mit Hinweisen auf das verschwundene Tier dienen kann, möge sich bei der Polizei melden.