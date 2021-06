Noch ist das Schwimmbecken im Freizeitbad Heveney leer. Es öffnet am 24. Juni.

Schwimmen Witten: Sauna und Freizeitbad Heveney öffnen am Donnerstag

Witten. Mit Test oder geimpft schwimmen oder schwitzen gehen: Ab Donnerstag ist das im Freizeitbad Heveney am Kemnader Stausee in Witten wieder möglich.

Das Freibad in Witten bleibt wegen technischer Probleme noch etwas länger schlossen, die Wiedereröffnung des Freizeitbad Heveney dagegen rückt in greifbare Nähe. Am Donnerstag (24.6.) öffnen Sauna und Schwimmbad. Als Öffnungszeiten sind 10 bis 21 Uhr vorgesehen. Die Preise sollen gleich bleiben. Eine Tageskarte für Erwachsene mit Sauna kostete zuletzt 19 Euro

Zur Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter gilt nach den Auflagen der Coronaschutzverordnung folgendes Hygienekonzept: Für einen Besuch im Freizeitbad Heveney muss man getestet sein (max. 48 Std. alt) oder geimpft (2. Impfung mind. 14 Tage her) oder genesen (mind. 28 Tage, max. 6 Monate her). Entsprechende Nachweise sind an der Kasse vorzulegen. Weiterhin muss man zur Kontaktnachverfolgung seine Daten hinterlegen. Das Formular kann man auf der Internetseite freizeitbad-heveney.de bereits ausfüllen.

Die Aqua- und Schwimmkurse starten wieder Ende Juni 2021. Die Kursleiter werden sich dazu mit den Teilnehmern der im Herbst 2020 gestarteten Kurse direkt in Verbindung setzen und die genauen Starttermine oder möglicherweise Änderungen besprechen.

