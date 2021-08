Witten: Sanierung des Bommerfelder Rings ist bald beendet

Witten. Seit mittlerweile neun Monaten laufen die Sanierungsarbeiten am Bommerfelder Ring in Witten. Was jetzt noch zu tun ist.

Die Sanierung des Bommerfelder Rings nähert sich dem Ende. Am Mittwoch (4.8.) starten die Arbeiten zum siebten Bauabschnitt. Dieser liegt zwischen der Max-Liebermann-Straße und der Einfahrt zu Aldi und Edeka. Danach folgt nur noch der letzte Bauabschnitt zwischen der Einfahrt zu den Supermärkten und dem Bodenborn. Die Hauptarbeiten sollen bis Ende August abgeschlossen sein. Danach folgen nur noch kleinere Ausbesserungsarbeiten, so die Stadt.

Am Bommerfelder Ring in Witten wird seit Ende Oktober 2020 gearbeitet

Die Sanierung des Rings begann Ende Oktober vergangenen Jahres. Die Fahrbahn des Bommerfelder Rings wird auf ganzer Länge - etwa 1250 Meter- von Grund auf erneuert. Die Asphaltschichten und die darunterliegende Schottertragschicht sowie die Frostschutzschicht wurden ausgetauscht und erweitert. Auch die Übergänge an den Einmündungen in die Nebenstraßen wurden und werden barrierefrei ausgebaut. Anfang des Jahres gab die Stadt die Kosten mit drei Millionen Euro an.

