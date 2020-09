Witten: Sanierung der Muttenthalbahn soll Zukunft sichern

Sie halten das begehrte Stück in den Händen: Diese Stahlschwellen sollen auf der Strecke der Muttenthalbahn verlegt werden und alte, marode Schwellen ersetzen. Karl Peter Brendel (links) von der NRW-Stiftung übergab am Dienstag (15.9.) die Förderurkunde an Hannsjörg Frank (Mitte), dem Vorsitzenden und Annegret Landwehr, der Schatzmeisterin der Arbeitsgemeinschaft Muttenthal.