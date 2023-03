Witten: Saisonstart der MS Schwalbe II verzögert sich

Witten. Die MS Schwalbe II kann in Witten erst später in See stechen. Die Fahrrinne macht Probleme. Der Start verschiebt sich deshalb um mehrere Wochen.

Der Saisonstart der MS Schwalbe II verzögert sich. Das beliebte Wittener Ausflugsschiff und die Kapitäne sind zwar startklar und sollten an diesem Freitag, 31. März, in See stechen. Die Fahrrinnen machen dem Ganzen laut den Stadtwerken Witten aber einen Strich durch die Rechnung. Nun wird das Schiff wohl erst in drei Wochen ablegen können.

Wasserstand in Witten ist zu hoch

Das genaue Problem: Aufgrund des hohen Wasserstands konnte die Fahrrinne zwischen dem Freizeitbad Heveney und der Zeche Nachtigall bislang nicht von der Bezirksregierung Düsseldorf überprüft werden. Die Stadtwerke gehen davon aus, dass das in der kommenden Woche nachgeholt wird.

Lesen Sie auch:

Ist die Fahrrinne dann freigegeben, müssen noch sogenannte Begrenzungstonnen gesetzt werden. Laut Stadtwerken soll der Saisonstart der MS Schwalbe II nach jetzigem Stand mit dreiwöchiger Verzögerung am Mittwoch, 19. April, über die Bühne gehen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten