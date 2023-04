Witten: Saisonstart der MS Schwalbe II verzögert sich erneut

Ein Bild aus dem vergangenen Jahr: Die MS Schwalbe II fährt auf der Ruhr in Witten.

Witten. Das Ausflugsschiff der Stadtwerke Witten kann weiterhin nicht in See stechen. Der Saisonstart verschiebt sich noch einmal um Wochen.

Der Wasserstand der Ruhr ist aufgrund des vielen Regens der letzten Zeit weiterhin hoch: Die MS Schwalbe II kann deshalb immer noch nicht ihre Rundfahrten durch das idyllische Ruhrtal aufnehmen. Die Stadtwerke Witten hoffen nun auf einen Start Mitte bis Ende Mai.

Die Fahrrinne des Ausflugsschiffs, das zwischen Zeche Nachtigall und dem Freizeitzentrum Kemnade verkehrt, sei nach wie vor noch nicht durch die Bezirksregierung Düsseldorf freigegeben worden, so Unternehmenssprecherin Isabell Bittner.

Sollte dies nach gesunkenem Pegel und weniger Strömung möglich sein, würden die notwendigen Begrenzungstonnen gesetzt. Die MS Schwalbe II bekomme dann endlich grünes Licht für ihre Fahrten über die Ruhr.

Eigentlich sollte das Schiff mit seinen Kapitänen bereits am 31. März in See stechen. Als das nicht klappte, hatten die Stadtwerke den 19. April angepeilt. Doch erneut verschiebt sich der Termin – diesmal vermutlich sogar um mindestens vier Wochen.

