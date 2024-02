Witten: Ruhrverband warnt schon wieder vor neuem Hochwasser

Witten Noch ist alles im grünen Bereich in Witten. Allerdings steigt der Pegel der Ruhr wegen des vielen Regens wieder. Was steht uns womöglich bevor?

Laut Ruhrverband droht an der Ruhr wieder Hochwasser. Grund ist der viele Regen der letzten Tage und die Wetterprognose für die kommenden. Auch am Donnerstag (8.2.) und Freitag (9.2.) sind ergiebige Niederschläge angekündigt. „Insgesamt werden bis Freitagfrüh in weiten Teilen des Ruhreinzugsgebiets zwischen 60 und 80 Litern pro Quadratmeter erwartet.“, so eine Verbandssprecherin.

Der für Witten maßgebliche Ruhr-Pegel in Wetter war zuletzt Weihnachten deutlich gestiegen, auf über sechs Meter. Die Wiesen waren überschwemmt, gewaltige Wassermassen donnerten an den Feiertagen durchs Flussbett. Was ist diesmal zu erwarten?

Nachdem es fast die ganze Nacht geregnet hatte, näherte sich der Pegel am Mittwoch (7.2.) bereits wieder der Vier-Meter-Marke. Er stand mittags schon bei über 3,80 Meter. Damit die Talsperren genug aufnehmen können, wenn sich die Lage wieder zuspitzen sollte, wurde bereits seit Anfang der Woche Wasser abgelassen. Sie sind momentan zu 86 Prozent gefüllt. Es gibt also noch ausreichend Platz für weitere Regenmengen, damit der Fluss nicht zu sehr ansteigt. Der Ruhrverband spricht von einem „Freiraum“ von über 64 Millionen Kubikmetern.

An diesem Mittwoch und in den folgenden Tagen sei mit einem „weiteren Anstieg der Abflüsse“ und in der Folge an einigen Pegeln mit einem „Überschreiten der Informationswerte für Hochwasser“ zu rechnen, wie es in einer Mitteilung heißt. „Informationswert 1“ besagt, dass der Fluss über seine Ufer tritt und zum Beispiel Wiesen oder „Verkehrsflüchen“ überflutet werden könnten. Bei „2“ besteht die Gefahr, dass „einzelne bebaute Grundstücke oder Infrastruktureinrichtungen“ überflutet werden, bei „3“ „bebaute Gebiete oder Infrastruktureinrichtungen in größerem Umfang“.

Mit gewaltiger Kraft donnerten die Wassermassen Anfang des Jahres durch das Flussbett, wie hier nahe der Ruine Hardenstein. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Ständig aktualisierte Informationen zur Hochwassersituation gibt es im Hochwasserportal des Landes NRW unter www.hochwasserportal.nrw.de, in der App „Meine Pegel“ des länderübergreifenden Hochwasserportals sowie beim Ruhrverband und seiner Talsperrenleitzentrale: www.tlz-ruhr.de www.ruhrverband.de/fluesse-seen/talsperrensteuerun

