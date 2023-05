Witten: Ruf nach 50 km/h auf ganzer Ardeystraße wird lauter

Auf einem Teilstück der Ardeystraße in Witten dürfen Autofahrerinnen und Autofahrer 70 km/h schnell fahren.

Witten. Nach dem tödlichen Unfall auf der Ardeystraße in Witten ist das Thema wieder in der Politik angekommen. SPD und Grüne fordern weitere Schritte.

Nach dem tödlichen Unfall eines Motorradfahrers auf der Ardeystraße am letzten Donnerstag in Witten wird der Ruf nach einer kompletten Tempo-50-Zone auf dem Waldstück zwischen Herdecker Straße und Herrenholz lauter. Die SPD hat mit den Grünen eine entsprechende Anfrage an Bürgermeister Lars König gestellt.

SPD und Grüne in Witten: Tempo 50 zwingend erforderlich

„Aus unserer Sicht ist die Einführung von Tempo 50 im Waldstück zwingend erforderlich“, heißt es. Zudem kritisieren die Fraktionen, dass von der Unfallkommission beschlossene Maßnahmen noch immer nicht umgesetzt worden seien.

Lesen Sie auch:

Die SPD will deshalb wissen, wann die Leitplanken verlängert werden und ob sich die Unfallkommission erneut mit dem Gefahrenbereich beschäftigt. Zudem fordert Rot-Grün, dass ein Mitglied der Kommission im Verkehrsausschuss Rede und Antwort steht. Auch von einem möglichen Kreisverkehr im Bereich der Einmündung Herdecker Straße ist in der Anfrage die Rede.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten