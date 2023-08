Witten-Rüdinghausen: Verkehrsbehinderungen wegen Baustelle

Wegen der Reparatur von Gasleitungen auf der Brunebecker Straße in Rüdinghausen kommt es zu Verkehrsbehinderungen (Symbolbild).

Witten. In Witten-Rüdinghausen sind Reparaturen an Gasleitungen dringend erforderlich. Welche Folgen die Baustelle für den Autoverkehr mit sich bringt.

Wegen einer Störung beginnen die Stadtwerke am kommenden Montag, 4. September, mit dringenden Reparaturen an den Gasleitungen auf der Brunebecker Straße in Rüdinghausen.

Während der Bauphase wird der Bereich zwischen der Heutestraße / Auf dem Wellerskamp vollständig gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Donnerstag, 7. September. Für den Verkehr werden entsprechend Umleitungen ausgeschildert, für Anlieger ist eine eingeschränkte Durchfahrt möglich.

Für Fragen stehen die Stadtwerke Witten unter der E-Mail: baustelle@stadtwerke-witten.de oder per Telefon: 02302 9173-541 zur Verfügung.

