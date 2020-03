Witten: Rollerfahrerin stürzt – Pkw fährt weiter

Witten. Auf der Crengeldanzstraße in Witten ist eine Rollerfahrerin gestürzt. Die Polizei sucht einen weißen Pkw, der den Unfall verursacht hatte.

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der einen Unfall auf der Crengeldanzstraße in Witten verursacht hatte. Dabei stürzte eine Rollerfahrerin und verletzte sich leicht – der Pkw aber setzte seine Fahrt fort.

Die 32-jährige Wittenerin war bereits am Freitag, 13. März, gegen 12.30 Uhr mit ihrem Roller auf der Crengeldanzstraße in Richtung Ardeystraße unterwegs. In Höhe der Sprockhöveler Straße wechselte plötzlich ein Pkw von der Rechtsabbiegerspur nach links auf die Fahrspur der Wittenerin für den Geradeausverkehr. Die 32-Jährige musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Der Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Zu diesem ist lediglich bekannt, dass es sich um ein neuwertiges weißes Fahrzeug handelt. Zeugenhinweise: 0234 909-5206

