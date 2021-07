Witten: Rollerfahrer stürzt auf nassen Straßenbahnschienen

Ein Rollerfahrer ist in Witten gestürzt und hat sich dabei verletzt. Im Auto vor ihm saß eine Ärztin, die den Mann sofort versorgte.

Witten. Ein Rollerfahrer ist in Witten auf nassen Bahnschienen gestürzt. Er hatte Glück: Im Auto vor ihm saß eine Ärztin, die den Mann sofort versorgte.

Der Fahrer eines Motorrollers ist am Donnerstag (1.7.) in Witten verunglückt und wurde dabei verletzt. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Gegen 12.35 Uhr war der 42-Jährige aus Richtung Pferdebachstraße kommend auf der Ardeystraße in Richtung Marien-Hospital unterwegs. In Höhe des Krankenhauses kam der Wittener auf den regennassen Straßenbahnschienen zu Fall und rutschte mit seinem Roller gegen einen an der Ampel wartenden Pkw.

Ärztin war bei Unfall in Witten vor Ort und leistete Erste Hilfe

Dessen Fahrerin, übrigens eine Ärztin des Hospitals, kümmerte sich sofort um den Verletzten und leistete Erste Hilfe. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort brachten Rettungssanitäter den ansprechbaren 42-Jährigen ins Marien-Hospital, wo er stationär verblieb.

