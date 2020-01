Ein Mann ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Witten ausgeraubt worden.

Witten. Ein Unbekannter hat einen Mann an der Oststraße in Witten von hinten getreten und seinen Geldbeutel an sich genommen. Polizei bittet um Hinweise.

Witten: Räuber tritt Mann und entreißt ihm seine Brieftasche

Ein Unbekannter hat im Stadtzentrum von Witten einen Mann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (31.1.) ausgeraubt. Die Kriminalpolizei sucht mit einer Täterbeschreibung nach dem mutmaßlichen Räuber.

Das Opfer, ein 66-jähriger Wittener, war gegen 0.45 Uhr am Freitagmorgen auf der Oststraße unterwegs. In der Nähe der Kreuzung Schwanenmarkt trat der Täter unmittelbar von hinten gegen die Beine des Mannes und riss ihm die Geldbörse aus der Hosentasche. Der Kriminelle flüchtete in Richtung Wiesenstraße. Er erbeutete Kleingeld.

So wird der Täter beschrieben:

männlich, ca. 30 bis 40 Jahre alt, schlank, sportliche Figur, 1,80 - 1,90 m groß, nach Zeugenaussage mutmaßlich „nicht ausländisch“.

Er trug eine weiße Wollmütze und eine dunkle Jacke mit andersfarbigen Ärmeln.

Das Bochumer Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 um Hinweise.