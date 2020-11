Witten: Räuber flüchten mit pinkem Rucksack und Handy

Witten. Die Polizei in Witten hat drei Täter gefasst, die einen Mann auf dem Rathausplatz überfallen hatten. Er wurde getreten und zu Boden geschlagen.

Die Polizei in Witten hat drei Diebe geschnappt, die kurz zuvor wahrscheinlich einen 40-Jährigen auf dem Rathausplatz überfallen hatten. Er wurde mit Schlägen und Tritten zu Boden geprügelt.

Am frühen Samstag (31.10.), 1.40 Uhr ging der Wittener laut Polizei zu Fuß über den Rathausplatz. Dabei verfolgten ihn drei Männer, welche ihn plötzlich aufforderten, ihnen Bargeld zu geben. Der 40-Jährige wollte Schutz in einem Gebäude suchen. Kurz vor der Filiale der Deutschen Bank an der Wideystraße wurde er jedoch eingeholt und stürzte, traktiert durch Schläge und Tritte, zu Boden. Am Boden liegend wurde seine pinkfarbener Rucksack zunächst durchwühlt und dieser, wie auch sein Handy, von den Unbekannten geraubt. Die Räuber entfernten sich in Richtung Rathausplatz.

Weil das Opfer zwei der drei etwa 30-jährigen Täter detailliert beschreiben konnte, nahmen Beamte der Wittener Wache die Fahndung auf. Sie trafen am Rathausplatz auf drei Männer, auf welche die Personenbeschreibung passte. Trotz seiner Verletzungen lehnte der Wittener eine ärztliche Behandlung ab. Er wollte eventuell selbstständig ein Krankenhaus aufsuchen.