Witten: Radler schlägt nach Streit auf Autofahrer ein

Witten. Ein Auto- und ein Radfahrer sind in Witten aneinandergeraten. Am Ende ließ der bisher noch unbekannte Radler die Fäuste sprechen.

Nach einer Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer in Witten sucht die Polizei nach einem flüchtigen Mann. Die beiden waren bereits am Montag (1.5.) in der Innenstadt in einen Streit geraten, am Ende flogen die Fäuste.

Ein 31-Jähriger aus Witten war gegen 14.25 Uhr mit seinem Auto im Bereich der Johannisstraße, Ecke Obergasse unterwegs, als er mit dem Radfahrer aus unbekanntem Grund in Streit geriet. Nach einem kurzen Wortgefecht fuhren beide nach Angaben der Polizei weiter.

Streithähne treffen zweimal aufeinander

Kurz darauf trafen beide im Bereich der Winkelstraße, Ecke Oberstraße zufällig erneut aufeinander und setzten den Streit fort. Nach aktuellem Ermittlungsstand schlug der Radfahrer erst gegen das Auto, um anschließend den Autofahrer durch das geöffnete Fenster mit Faustschlägen zu traktieren.

Der Autofahrer gab daraufhin Gas, wodurch das Auto einen Satz nach vorne machte und den Radfahrer mitzog. Als ein Passant versuchte, den Radfahrer zu beruhigen, schlug dieser auch nach ihm, traf den 36-Jährigen aber nicht. Der Radfahrer flüchtete schließlich in Richtung Johannisstraße.

Der Autofahrer erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Ob der Radfahrer verletzt wurde, ist unklar. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

