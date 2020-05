Der Kemander See in Bochum und Witten ist ein beliebtes Ziel für Radfahrer, Jogger und Fußgänger.

Polizei Witten: Radler beleidigt und bespritzt Joggerin am Stausee

Witten. Die Polizei sucht einen Radfahrer, der eine Joggerin am Kemnader in Bochum beleidigt und bespritzt hat. Die Frau war auf dem Radweg gelaufen.

Eine 39-jährige Joggerin ist am Kemnader Stausee in Bochum von einem Rennradfahrer beleidigt und mit Flüssigkeit bespritzt worden. Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag (27.4.) gegen 17.20 Uhr, wie die Polizei jetzt mitteilte.

Die Frau befand sich auf der Bochumer Seite des Sees, etwa 300 Meter hinter dem Stranddeck, in Richtung Staumauer und lief auf dem Radweg. Ein Rennradfahrer, der ihr kurze Zeit zuvor entgegen kam, näherte sich ihr von hinten. Nach bisherigem Kenntnisstand beleidigte der Mann die Bochumerin und spritzte ihr den Inhalt seiner Trinkflasche ins Gesicht. Danach fuhr er in Richtung Staumauer davon.

So beschreibt die Joggerin den geflohenen Rennradfahrer

Der Mann sei nach Angaben der Joggerin zwischen 50 und 65 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank, sportlich und habe weiß-grau gewellte Haare. Er trug ein weißes T-Shirt mit kurzen schwarzen Ärmeln, eine gelb-schwarze Sporthose und rot-weiße Rennradschuhe. Auf dem Kopf hatte er einen schwarzen Helm mit kleinem Rückspiegel.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Bochumer Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

