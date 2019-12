Witten. Schwerer Unfall auf der Wetterstraße. Dort wurde am Donnerstag ein Radler (24) von einem Auto erfasst. Der Dortmunder schwebt in Lebensgefahr.

Witten: Radler bei Unfall auf Wetterstraße schwer verletzt

Auf der Wetterstraße ist es am Donnerstag (19.12.) gegen 12 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 24-jähriger Radfahrer erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen. Ein Autofahrer, der die Straße in Richtung Wetter befuhr, war nach links in die Straße Kohlensiepen eingebogen. Dabei übersah der 68-jährige Wittener nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen offenbar den ihm auf der Wetterstraße entgegenkommenden Radfahrer aus Dortmund.

Der junge Mann, der einen Helm trug, wurde vom Auto erfasst und erlitt hierbei schwerste Verletzungen. Polizeisprecher Volker Schütte: „Der Radfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber zu einer Dortmunder Klinik geflogen.“ Aufgrund des Unfalls war die Wetterstraße im Bereich Kohlensiepen bis gegen 14 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.