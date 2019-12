Witten. Mit schwersten Verletzungen hat der auf der Wetterstraße in Witten angefahrene Radfahrer (24) den Unfall überlebt. Es bestand Lebensgefahr.

Witten: Radfahrer nach Unfall stabil, aber schwerst verletzt

Der Zustand des lebensgefährlich verletzten Radfahrers, den ein Auto auf der Wetterstraße erfasst hatte, gilt als ernst, aber stabil. Nach Informationen dieser Redaktion wird der 24-Jährige weiter intensivmedizinisch behandelt.

Laut Polizei war der junge Bochumer mit seinem Rennrad am Donnerstag (19.12.) gegen zwölf Uhr in Richtung Witten unterwegs, als ein entgegenkommender 68-jähriger Wittener mit seinem Wagen nach links in den Kohlensiepen abbog und den Radfahrer anfuhr.

Radfahrer wurde über Motorhaube geschleudert

Der 24-Jährige wurde über die Motorhaube geschleudert und stürzte. Dabei zog er sich sehr schwere Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Donnerstag hieß es noch, es bestehe Lebensgefahr. Auf der Wetterstraße gibt es keinen Radweg.