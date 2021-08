Witten: Psychiatrische Ambulanz bald an der Körnerstraße

Witten. Der Praxis fehlt noch die Betriebserlaubnis. Wenn sie erteilt ist, gibt es in Witten eine psychiatrische Ambulanz. Was diese anbieten wird.

Das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke plant die Eröffnung einer neuen psychiatrischen Institutsambulanz (PIA) an der Körnerstraße. Dort sollen demnächst Fachärzte und Fachärztinnen, Psychologen und Pflegekräfte tätig sein.

Die „Praxis für Psychiatrie“ stelle eine Ergänzung und Erweiterung des bereits vorhandenen teilstationären beziehungsweise tagesklinischen Angebots in Witten dar, so die Klinik. Diese betreibt bereits seit 21 Jahren eine psychiatrische Tagesklinik an der Pferdebachstraße. Das neue Ambulanz-Angebot richtet sich an Patientinnen und Patienten, die aufgrund der Art, Schwere oder Dauer ihrer psychischen Erkrankung eine intensive ambulante Betreuung benötigen. Ziel sei es, Klinikaufenthalte zu vermeiden oder zu verkürzen, heißt es von der Herdecker Klinik.

Ambulanz soll zur Entspannung der ambulanten Versorgung in Witten beitragen

Auch nach und zwischen stationären Aufenthalten sollen die Ambulanz-Mitarbeiter Patienten unterstützen. Dr. Helene Glaser, verantwortliche Oberärztin an der Tagesklinik an der Pferdebachstraße und Mitglied im „PIA“-Team: „Der Bedarf ist da. Er wächst seit Jahren und durch die Pandemie hat sich die Lage weiter verschärft.“ Die Ambulanz soll zur Entspannung der ambulanten psychiatrischen Versorgung in Witten beitragen und Wartezeiten für Betroffene verkürzen. Das genaue Eröffnungsdatum steht noch nicht fest, da die Betriebserlaubnis für die Praxis-Räumlichkeiten noch aussteht.

Am Herdecker Gemeinschaftskrankenhaus gibt es bereits seit Jahren eine psychiatrische Institutsambulanz. Die Ambulanzen sollen Patienten in akuten Krisen helfen und bei stationären Therapien oder einer ambulanten Nachbehandlung im Anschluss an eine stationäre Therapie beraten. In Herdecke versorgen die Ärzte der Ambulanz Heime und Einrichtungen für chronisch psychisch kranke Menschen. In der Wittener Institutsambulanz soll es für Patienten Gruppen- und Einzelangebote geben, außerdem verschiedenste therapeutische Möglichkeiten - darunter auch Kunsttherapie und Werken. Die Überweisung in die Ambulanz erfolgt in der Regel über den behandelnden Arzt oder im Anschluss an einen stationären Aufenthalt.

