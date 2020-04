Witten: Premiere der Kammermusik-Tage weltweit eingespielt

Witten. Erstmals werden bei den Wittener Tagen für neue Kammermusik die Auftragswerke aus aller Welt eingespielt und dann exklusiv auf WDR 3 übertragen.

Erstmals in der Geschichte der Wittener Tage für neue Kammermusik richtet WDR 3 das renommierte Premierenfestival als exklusives Radioereignis aus. Nachdem Reisen so gut wie unmöglich ist, spielen die Ausführenden derzeit „ihre“ Auftragswerke weltweit für den WDR ein - in Tel Aviv, Stuttgart, Paris, New York City, Leipzig oder Freiburg. Die Aufnahmen der bislang unveröffentlichten Werke sendet WDR 3 exklusiv am Festivalwochenende von Freitag, 24. bis Sonntag, 26. April 2020.

„Als wir die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie absagen mussten, war uns sofort klar, dass wir die einzigartige und extra für Witten komponierte Musik auf anderem Wege zum Publikum bringen wollen“, sagt WDR3-Redakteur und Festivalleiter Harry Vogt.

Die Einspielungen erfolgen mit neuester Technik

Die Einspielungen erfolgen mit neuester Technik, in aufwändigen Schaltungen und Verbindungen über Ländergrenzen und Kontinente hinweg. Ensembles, deren Mitglieder weit entfernt voneinander wohnen, proben und produzieren so zusammen. Yaron Deutsch zum Beispiel führt von Tel Aviv aus sein Ufa Sextet in der extravaganten Besetzung mit sechs E-Gitarristen aus aller Welt an, bevor am Ende die Komponistin Elena Rykova in Boston noch die Elektronik hinzufügt.

WDR 3 ist in einigen Fällen mit Kameras dabei, um zu zeigen, wie die Ensembles arbeiten und um besondere theatralisch-szenische Momente einzufangen. Die Videos werden parallel zur Radiosendung im Onlinestream bei wdr3.de zu sehen sein.

Hier gibt es mehr Nachrichten aus Witten