Witten: Preise für Eigentumswohnungen steigen um 20 Prozent

Witten. Auch in mittelgroßen Städten wie Witten ziehen die Immobilienpreise weiter an. Was der Quadratmeter in einer Eigentumswohnung kostet.

Wer sich in einer mittelgroßen Stadt wie Witten eine Eigentumswohnung leisten will, musste dafür im vergangenen Jahr deutlich mehr bezahlen als noch 2020. Das geht aus einer Auswertung des Immobilienportals „Immowelt“ hervor.

Für die Studie wurden die Angebotspreise für Wohnungen in 83 Städten mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern untersucht. Das Ergebnis: In allen untersuchten Kommunen sind die Kaufpreise gestiegen, in 18 Gemeinden sogar um mindestens 20 Prozent.

Der Quadratmeter in Witten in Wohnungen mit 40 bis 120 m² (kein Neubau) ist nach dieser Studie von 2020 auf 2021 um genau 20 Prozent teurer geworden. Verglichen hat das Immobilienportal jeweils den mittleren Angebotswert. 2020 lag dieser noch bei 1710 Euro pro Quadratmeter, 2021 schon bei 2060 Euro. Das bedeutet, dass 2021 die Hälfte aller Angebote über dem Wert von 2060 Euro lagen, die andere Hälfte darunter.

Preisanstieg bei Eigentumswohnungen in NRW am größten

Auch in der Nachbarstadt Hattingen sind die Preise um 20 Prozent gestiegen. Dort kostet der Quadratmeter nun 1840 statt 1530 Euro. In Gießen müssen Käufer schon 3520 statt zuvor 3080 Euro einplanen (+14%). In Velbert sind es 2050 statt 1740 Euro (+18%).

Witten liegt mit seinen 20 Prozent Preissteigerung dabei noch im guten Mittelfeld von NRW, das im Vergleich mit anderen Bundesländern die stärksten Anstiege zu verzeichnen hat. Am meisten haben sich Eigentumswohnungen in Detmold verteuert. Dort stieg der Quadratmeterpreis um 36 Prozent und kostet dort aktuell 2060 Euro, rund 500 Euro mehr als im Vorjahr.

Veränderte Nachfrage lässt Preise steigen

Auch in Gladbeck (+35 Prozent, 1870 Euro) und Marl (+31 Prozent, 1800 Euro) sind die Preise um etwa ein Drittel gestiegen. Die hohen prozentualen Anstiege erklärt „Immowelt“ zum einen mit dem relativ niedrigen Preisniveau, aber auch mit einer veränderten Nachfrage. Denn durch die breite Nutzung von Homeoffice sei es nicht mehr zwingend notwendig, unmittelbar in der Nähe des Arbeitsplatzes zu wohnen. Mittelstädte mit ihrer oft attraktiven Infrastruktur und teils noch niedrigen Immobilienpreisen würden nun vermehrt in den Fokus von Käufern rücken.

Weiterhin sind aber die Preise für Wohnungen in Süddeutschland am höchsten. Mit 5560 Euro pro Quadratmeter ist Konstanz am Bodensee die teuerste der 83 untersuchten Mittelstädte, gefolgt von Rosenheim (Bayern) mit 5080 Euro. Weitere süddeutsche Mittelstädte wie Ludwigsburg (4300 Euro) und Friedrichshafen (4280 Euro) befinden sich ebenfalls am oberen Ende der Preisskala.

Die niedrigsten Angebotspreise für Wohnungen gibt es im Osten Deutschlands. Deutschlandweiter Spitzenreiter ist Plauen (Sachsen) mit 820 Euro pro Quadratmeter. Auch Görlitz liegt mit 870 Euro noch unter der 1000 Euro-Marke. Die niedrigen Kaufpreise kommen zustande, weil das Angebot an Wohnungen in vielen ostdeutschen Mittelstädten die Nachfrage übersteigt.