Witten: Postbank-Filiale bleibt für einen Tag geschlossen

Witten. Wegen einer Betriebsratversammlung muss die Postbank viele Filialen in NRW für einen Tag schließen. Der Service ist dann eingeschränkt.

Am Dienstag (21. März) bleiben zahlreiche Filialen der Postbank geschlossen – so auch die Wittener Filiale in der Stadtgalerie. Grund dafür ist eine Betriebsratversammlung der Postbank-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilen von NRW.

Die Postbank bietet auch Dienstleitungen im Bereich des Paketgeschäfts an. Wer Briefe oder Pakete verschicken möchte, kann das am Dienstag über die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel tun. Diese sind von den Schließungen nicht betroffen und öffnen regulär.

Postbank entschuldigt sich für das eingeschränkte Service-Angebot

Die Postbank bittet ihre Kundinnen und Kunden in einer Pressemitteilung um Verständnis und bedauert die Einschränkung ihres Service-Angebots an diesem Tag. Das Unternehmen ist gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch während der Arbeitszeit freizustellen, damit diese an Versammlungen des Betriebsrates teilnehmen können.

Zeitpunkt und Dauer der Betriebsversammlung lege der Betriebsrat fest, heißt es: „Die Postbank hat darauf keinen Einfluss.“ Eine Auflistung aller betroffenen Filialen hat das Unternehmen auf seiner Webseite veröffentlicht.

