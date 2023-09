Witten: Porsche knallt gegen Baum - zwei Schwerverletzte

Witten. Ein Porsche Cayenne S ist wegen überhöhter Geschwindigkeit in Witten hinter die Leitplanke geraten. Für zwei Personen bestand Lebensgefahr.

Ein Porsche Cayenne S ist in Witten in der Nacht zum Donnerstag (21. September) gegen einen Baum geprallt. Die beiden Insassen des Autos, ein 33-jähriger Hattinger und ein 28 Jahre alter Bochumer, wurden schwerverletzt nach einer Erstbehandlung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Zwischenzeitlich habe für beide Lebensgefahr bestanden. Der derzeitige Zustand sei nicht bekannt. Gegen 1.18 Uhr hat der Einsatz der Polizei stattgefunden.

Wegen überhöhter Geschwindigkeit sei der Wagen auf der Wittener Straße in einer leichten Linkskurve hinter die Leitplanke geraten. Nach ersten Einschätzungen der Polizei handele es sich um einen Alleinunfall, der auf Höhe der Hausnummer 170 im Stadtteil Herbede passiert ist. Der Porsche musste abgeschleppt werden.

