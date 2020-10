Witten: Polizei warnt vor Anrufen falscher Polizisten

In Witten kommt es derzeit vermehrt zu Anrufen falscher Polizisten, die an Bargeld oder Schmuck ihrer Opfer wollen.

Witten. Die Polizei warnt derzeit vor Trickbetrügern in Witten. Diese geben sich als Polizeibeamte aus und wollen so an Bargeld oder Schmuck kommen.

Vorsicht, Trickbetrüger unterwegs! Die Polizei warnt in Witten und Bochum derzeit vor falschen Polizeibeamten am Telefon. In letzter Zeit habe es solche Anrufe häufig gegeben.

Die Masche ist immer die gleiche. Die Betrüger geben sich am Telefon als Beamte aus und wollen so an Schmuck oder Bargeld der Menschen kommen. Die Polizei weist deshalb daraufhin, das Telefonat sofort zu beenden und Familie, Bekannte oder Nachbarn zu informieren.

Zudem appellieren sie, niemanden in die Wohnung zu lassen oder unbekannten Personen Geld zu geben.

