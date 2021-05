Witten: Polizei verfolgt rasende Biker bis nach Dortmund

So mancher Motorradfahrer gibt gerne Gas. Auch an Stellen, an denen dies nicht erlaubt ist.

Witten. Sie ignorierten rote Ampeln und überholten riskant. Zwei rasende Biker sind der Polizei entkommen. Wie sie nach Dortmund flüchteten.

Die Polizei sucht nach zwei Motorradfahrern, die am späten Samstagabend (1. Mai) mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Witten gefahren sind. Auf der Dortmunder Straße fielen einer Streifenwagenbesatzung auf Höhe des Baumarktes gegen 23 Uhr die Biker auf. Sie waren in Richtung Dortmund unterwegs.

Polizei: Einer der beiden Biker war hell gekleidet

Die Polizei folgte den Motorradfahrern, die ihre Aufforderung zu stoppen ignorierten. Sie rasten weiter in Richtung Dortmund. Dabei fuhren sie mehrfach über rote Ampeln und überholten andere Verkehrsteilnehmer riskant. Ihre Fahrt führte weiter über die Baroper Straße und die Dortmunder Hansmannstraße. Von dort bogen die Raser rechts in die Stockumer Straße in Richtung Dortmunder Innenstadt ab. Über die Straße Am Gardenkamp konnten sie dann flüchten.

Einer der beiden Biker war hell gekleidet. Wer Angaben zu den Fahrern machen kann, kann sich an die Polizei wenden (0234/909-5289).

