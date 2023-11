Witten: Polizei sucht Zeugen nach Pkw-Brand und Diebstahl

Ein Pkw hat unter der Autobahnbrücke an der Pferdebachstraße in Witten gebrannt. Die Tat ereignete sich schon im Juni. Die Polizei sucht noch immer nach Zeugen und bittet um Hinweise.

Witten. Unter einer Autobahnbrücke in Witten stand ein Auto in Flammen. Die Polizei sucht auch Monate nach der Tat noch dringend Zeugen.

Unter der Brücke der A448 in der Nähe des Dehner Garten Centers in Witten hat ein Auto gebrannt. Das Fahrzeug war zuvor gestohlen worden. Die Tat ereignete sich bereits am 5. Juni. Doch bis heute konnte sie trotz umfangreicher Ermittlungen nicht aufgeklärt werden. Die Kriminalpolizei bittet deshalb um Zeugenhinweise.

Gegen 2 Uhr in der Nacht informierten Zeugen Feuerwehr und Polizei über ein brennendes Fahrzeug unter der Brücke unweit der Einmündung Pferdebachstraße / Am Steinbruch. Nach bisherigem Ermittlungsstand handelt es um sich um einen Diebstahl mit anschließender Brandstiftung.

Auto parkte eigentlich vor der Haustür des Besitzers

Der Besitzer des betroffenen Fahrzeugs (48, aus Witten) hatte seinen Pkw am Sonntagnachmittag (4. Juni) gegen 17 Uhr vor seiner Wohnanschrift an der Schleiermacherstraße (nahe Annenstraße und Wilhelm-Düchting-Straße) geparkt. Die Polizei geht davon aus, dass der Wagen im Zeitraum von Sonntag, 17 Uhr, bis Montag, 2 Uhr, zunächst gestohlen und anschließend an der Pferdebachstraße abgestellt und in Brand gesetzt worden ist.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugenhinweise nimmt das ermittelnde Kommissariat unter den Rufnummern 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

