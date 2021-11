Witten: Polizei sucht nach Unfallflucht verletzten Fußgänger

Witten. Ein Fußgänger ist bei einem Unfall in Witten vermutlich verletzt worden. Dennoch entfernte er sich vom Unfallort. Jetzt suchen die Beamten ihn.

Die Polizei sucht nach einem Fußgänger, der am vergangenen Mittwoch (3.11.) in Witten-Annen an einem Unfall mit einem Autofahrer beteiligt war. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 59-jähriger Wittener an diesem Tag gegen 8.30 Uhr von einer Privatzufahrt auf die Friedrich-Ebert-Straße. Dort kollidierte er mit dem von rechts kommenden Fußgänger.

Mann verließ Unfallort in Witten Richtung „Im Rohr“

Obwohl der Mann noch sagte, dass er verletzt sei, verließ er den Unfallort in Richtung „Im Rohr“. Die unbekannte Person ist etwa 27 bis 33 Jahre alt, 185-186 cm groß, hat dunkelblonde Haare und soll hochdeutsch sprechen. Am Tag des Unfall trug er nach Angaben der Polizei eine helle Hose und eine helle Jacke.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0234 909-5206 entgegengenommen.

