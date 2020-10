Witten: Polizei sucht nach Unfallflucht nach blauem Kombi

An der Kreuzung Dortmunder Straße und Westfalenstraße in Witten ist eine Rollerfahrerin gestürzt. Die Polizei sucht einen flüchtigen Autofahrer.

Nach einem Unfall an der Kreuzung Dortmunder Straße und Westfalenstraße in Witten sucht die Polizei nun einen flüchtigen Autofahrer mit Wittener Kennzeichen und weitere Zeugen.

Wie die Polizei jetzt mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Dienstag, 29. September. Eine 24-jährige Wittenerin fuhr an diesem Tag gegen 13 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad auf der Westfalenstraße in Richtung Annen. An der Kreuzung zur Dortmunder Straße hielt die Roller-Fahrerin an.

Autofahrer stand wegen eines Rückstaus mitten auf der Kreuzung

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr sie im weiteren Verlauf bei Grün in die Kreuzung ein. Dort stand zu diesem Zeitpunkt aufgrund des Rückstaus ein unbekannter Autofahrer mitten auf der Dortmunder Straße. Der Mann setzte seine Fahrt in Richtung Wittener Innenstadt fort.

Die Zweiradfahrerin bremste abrupt ab um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte zu Boden. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Polizei sucht Fahrer eines dunkelblauen Kombis

Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem unbekannten Fahrer. Es handelt sich bei dem flüchtigen Pkw um eine dunkle Kombilimousine mit zwei blauroten Streifen. Das Auto hat ein Wittener Kennzeichen.

Der unbekannte Fahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

