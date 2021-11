Kriminalität Witten: Polizei sucht nach Brandstiftung an Mofa nach Zeugen

Witten. In Witten ist ein Mofa durch einen Brand zerstört worden. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus – und sucht nach Zeugen.

Die Polizei sucht nach einer mutmaßlichen Brandstiftung im Johannisviertel in Witten Zeugen des Vorfalls. Unweit des Lutherparks hatte bereits am 22. Oktober (Freitag) ein Mofa in Flammen gestanden. Noch ist der Brand nicht geklärt.

Das Zweirad war am frühen Morgen gegen 5 Uhr im Bereich der Winkelstraße 5 vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Hinweise bitte telefonisch an die Polizei

Das ermittelnde Kommissariat bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 -4105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

