Kemnader See: Polizei sucht mit Großaufgebot nach Vermisster

Witten/Bochum. Seit Sonntag wird eine Wittenerin vermisst. Mit einem Großaufgebot wird derzeit nach der Frau am Kemnader See gesucht.

Seit dem frühen Sonntagnachmittag (15.11.) sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach einer Wittenerin. Die knapp 60-Jährige sei am Sonntag um 14.30 Uhr als vermisst gemeldet worden, so Polizeisprecher Volker Schütte zu unserer Redaktion.

Das Auto der Frau war um kurz vor 16 Uhr verschlossen an der Uferstaße in Bommern entdeckt worden. Die Berufsfeuerwehr Iserlohn hatte den Einsatz mit acht Suchhunden unterstützt. Die Mantrailer-Hunde hätten die Spur der Frau bis in Höhe des Kanu-Ski-Clubs an der Uferstraße verfolgen können, sagte Schütte.

Hubschrauber musste seine Suche über Witten wegen des schlechten Wetters abbrechen

Auch die DRLG und ein Hubschrauber seien am Sonntag im Einsatz gewesen. Der Hubschrauber hatte aus der Luft unter anderem den Wittener Stadtpark und den Bereich Hohenstein abgesucht. Er musste seinen Flug gegen 17 Uhr aufgrund des schlechten Wetters abbrechen.

Am heutigen Montag (16.11.) wird die Suche nach der Vermissten im Bereich des Kemnader Sees fortgesetzt. Auch hier ist ein Hubschrauber im Einsatz. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Frau das Leben genommen haben könnte.