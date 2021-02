Witten: Polizei stoppt telefonierende Autofahrer

Witten. Auch in Witten keine Seltenheit: Handytelefonate am Steuer. Polizeipräsident erklärte bei einer Kontrollaktion, warum dies so gefährlich ist.

Eine gefährliche Ablenkung: Handytelefonate am Steuer. Bei einer großen Kontrollaktion in Witten, Bochum und Herne sind der Polizei 116 Fahrer aufgefallen, die mit ihren Mobiltelefonen beschäftigt waren. Insgesamt wurden über 680 Fahrzeuge kontrolliert.

Trotz der winterlichen Straßenverhältnisse wurden auch 60 Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt. Auch ein 38-jähriger Autofahrer fiel dumm auf. Der Mann konnte keinen Führerschein vorweisen. Der Grund: Der Bochumer hat nie einen besessen. Er erhielt eine Strafanzeige.

Polizeipräsident Jörg Lukat erklärte während der Kontrollaktion, warum eine Handynutzung hinter dem Steuer so heikel ist: „Ablenkung im Straßenverkehr durch Handynutzung ist genauso gefährlich wie das Fahren mit mehr als 0,8 Promille.“ Kein Telefonat sei so wichtig, dass man dafür ein solches Risiko eingehen müsse. Lukat kündigte weitere diesbezügliche Kontrollen für Witten, Bochum und Herne an.

