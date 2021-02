Polizei Vier Polizeiwagen direkt vor der Wache in Witten zerkratzt

Witten. Vier beschädigte Polizeiwagen und von den Tätern keine Spur. Wie die Polizei in Witten hofft, der Täter nun doch noch habhaft zu werden.

Gleich vier Polizeifahrzeuge sind nachts direkt vor Wache in der Casinostraße beschädigt worden. Da die Ermittlungen noch nicht zum Erfolg geführt haben, wendet sich die Polizei jetzt an die Öffentlichkeit.

Symbolfoto Polizei am Dienstag, 18. August 2020. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Denn zu den Beschädigungen ist es bereits in der Nacht auf den 6. Februar gekommen, also Samstag vergangener Woche. An einem Streifenwagen und drei Zivilfahrzeugen waren Kratzspuren im Lack festgestellt worden. Trotz umfangreicher Ermittlungsarbeit und einer Auswertung von Videoaufnahmen wurden die Täter noch nicht ermittelt.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen, die sich in der Nacht vom 5. auf den 6. Februar im Umfeld der Wache aufgehalten haben. Beobachtungen können unter den Rufnummern 0234 / 909-4505 und 909-4441 gemeldet werden.

