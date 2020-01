Witten: Pianist Joseph Moog zündet musikalisches Feuerwerk

Als am Samstagabend ein bescheiden wirkender junger Mann die Saalbau-Bühne betrat und am Flügel Platz nahm, hatte wohl keiner der zahlreichen Zuhörer geahnt, welch musikalisches Feuerwerk der Pianist Joseph Moog gleich zünden würde.

Auf dem Programm stand das berühmte Klavierkonzert Nr. 1 in b-moll von Peter Tschaikowski. Bei diesem beliebten Werk mit seiner bekannten Einleitungsmelodie zeigte der Solist von Beginn an seine enorme Virtuosität verbunden mit einer tiefgründigen Musikalität. Der ganz ohne Körpereinsatz in ruhiger Sitzhaltung spielende Solist ließ seine Energie hauptsächlich in seine unglaublich flinken Hände fließen. Mit perlendem Anschlag und sparsamen Pedalgebrauch geriet kein Ton zur Nebensache sondern war Teil eines von intelligenter Musikalität geprägten Gesamtkonzeptes.

Der zweite Satz erzählte von sibirischen Weiten und russischer Seele

So gerieten die donnernden Kaskaden im Ersten Satz zu einem wilden Parforce-Ritt abgelöst von singenden Zwischenmelodien von betörender Schönheit. Der zweite Satz lud zum Träumen ein und erzählte von sibirischen Weiten und russischer Seele. Der fulminante Schlusssatz war geprägt von höchster Virtuosität die vom Solisten scheinbar mühelos bewältigt wurde.

Die Württembergische Philharmonie begleitete den Solisten einfühlsam zeigte aber auch bei den reinen Orchesterpartien ihre philharmonische Qualität. Das Publikum belohnte Solist und Orchester mit stürmischem Beifall.

In den schnellen Passagen waren Ungenauigkeiten in den Violinen nicht zu überhören

Zu Beginn spielte das Orchester unter der Leitung ihres Dirigenten Fawzi Haimor Mozarts Ouvertüre zu „Don Giovanni“. Dieses teils heitere, teils ernste Werk mit seiner von Todesdrohungen und düsteren Vorahnungen geprägten Einleitung wurde vom Orchester überzeugend wiedergegeben. Allerdings waren in den schnellen Passagen einzelne Ungenauigkeiten in den Violinen nicht zu überhören.

Passend zum Beethovenjahr stand am Schluss seine berühmte Dritte Sinfonie, die „Eroica“ auf dem Programm. Nach den heroischen Themen des ersten Satzes gefiel besonders der mit Trauermarsch überschriebene zweite Satz. Mit langsamem Tempo schritt der Trauerzug vorbei und machte das Klagen und die Verzweiflung der Trauernden hörbar. Es gab aber auch tröstende Passagen von himmlischer Schönheit. Der Schlusssatz mit seinen bekannten Eroica-Variationen versöhnte mit allem.

Es war ein großer Konzertabend.