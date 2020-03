Witten: Pflegeheime und Pflegedienste per Navigator finden

Wird jemand in der Familien pflegebedürftig, kann auch in Witten und dem ganzen EN-Kreis ein Pflegedienst oder ein Pflegeheim mit dem AOK-Pflegenavigator gefunden werden.

Wer einen Pflegedienst oder einen Platz im Pflegeheim benötigt, kann diese mithilfe des AOK-Pflegenavigators suchen. Die Krankenkasse hat ihr Suchportal umfassend überarbeitet und bietet jetzt auch eine integrierte Suche nach unterstützenden Hilfsangeboten für pflegende Angehörige im Ennepe-Ruhr-Kreis an.

„Ein Pflegefall ist für jede Familie ein schwerwiegender Einschnitt. In dieser Situation wollen wir die Angehörigen unterstützen“, so AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock. Mit dem Pflegenavigator (www.pflege-navigator.de) könne ein Pflegedienst oder Heimplatz mobil oder ganz bequem von zuhause aus gefunden werden. Aktuell sind in der Datenbank mehr als 16.000 Pflegeheime, 15.000 Pflegedienste und etwa 6400 unterstützende Angebote in ganz Deutschland abrufbar.

Auch die Kosten für einen Pflegedienst können per Navigator berechnet werden

Durch die Neugestaltung können Nutzer mit Tablet oder Smartphone laut AOK jetzt noch besser auf die Suche und die Ergebnisse zugreifen. Zudem macht die Zusammenführung der verschiedenen Suchbereiche, die früher nur getrennt abrufbar waren, das Angebot deutlich übersichtlicher. Wer Versorgungsangebote im Navigator sucht, muss eine Postleitzahl und einen Ort eingeben. Per Detailsuche kann man eingeben, ob man sich für Pflegeheime, Pflegedienste oder eine andere Unterstützung im Alltag interessiert.

Auch die Kosten für die Leistungen eines Pflegedienstes können per Navigator individuell berechnet werden. Nach Eingabe des jeweiligen Pflegegrades und der notwendigen Leistungen wird der voraussichtliche Eigenanteil für den Versicherten direkt angezeigt. Die Berechnung beruht auf dem Regelwerk der Verträge, die die Pflegekassen mit dem jeweiligen Pflegedienst geschlossen haben.

In den kommenden Wochen will die AOK nach und nach die Bewertungen der Qualität der Pflegeheime veröffentlichen. Eine Änderung wurde hier erforderlich, weil ein neuer sogenannter Pflege-TÜV die bisherigen Pflegenoten ersetzt hat.