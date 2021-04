In der Pandemie bieten auch Hausärzte Videosprechstunden an.

Gesundheit Witten: Patienten nehmen Videosprechstunden von Ärzten an

Witten. Seit Ausbruch der Pandemie bieten auch Mediziner vermehrt Videosprechstunden an. Für manchen Kranken offenbar eine Alternative zum Praxisbesuch.

Eine Folge der Corona-Pandemie: Patienten in Westfalen Lippe nehmen Videosprechstunden von Ärzten wahr, meldet die auch für Witten zuständige Krankenkasse AOK Nordwest. Im vergangenen Jahr nutzten bis zum Herbst über 26.570 AOK-Versicherte diese Angebote.

Kasse: Digitale Angebote können helfen, Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum sicherzustellen

2019 hatten nur 146 AOK-Versicherte einen digitalen Kontakt zu ihrem Arzt oder ihrer Ärztin. „Durch die Corona-Pandemie erfährt die Digitalisierung im Gesundheitswesen einen großen Schub. Gerade die telemedizinischen Services wie die digitale Fernuntersuchung, -diagnose und -überwachung zeigen, wie gefragt und unverzichtbar sie sind“, so der AOK-Vorstandsvorsitzende Tom Ackermann.

Unabhängig von der Pandemie könnten die digitalen Angebote mit dazu beitragen, die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum sicherzustellen, heißt es von der Kasse. Eine aktuelle Forsa-Befragung habe gezeigt, dass sich inzwischen rund zwei Drittel der Menschen in Westfalen-Lippe vorstellen könnten, sich mit Fragen zu ihrer Gesundheit per Videosprechstunde an einen Arzt zu wenden, meldet die AOK.