Witten: Pastor aus Nigeria sagt Armut den Kampf an

Witten. Dominic Ekweariri ist Pastor. Der Nigerianer, der in Witten lebt, ermöglicht Kinder in seiner Heimat den Schulbesuch. Warum ihm das wichtig ist.

Dominic Ekweariri stammt aus einer Region in Afrika, die 1967 Schlagzeilen machte – Biafra. Bilder von hungernden, ausgemergelten Kindern, die dem Tod näher als dem Leben waren, gingen um die Welt. Opfer des Biafra-Krieges, der von 1967 bis 1970 in Nigeria wütete. Es sei immer noch ein Land voller Konflikte, sagt Dominic Ekweariri, der in Witten lebt.

Menschen, die in Herbede die katholische Kirche St. Peter und Paul besuchen, kennen Pfarrer Dominic. Seit 2014 arbeitet er in der Pfarrei, zu der auch Gemeinden in Wetter und Sprockhövel gehören. Der Geistliche aus Afrika, der gerade 40 Jahre alt geworden ist, ist für seine Kirche immer am Wochenende im Einsatz. In der Woche schreibt er – nach seinem Master in Philosophie – an seiner Doktorarbeit, die bald fertig sein wird.

Von Witten aus unterstützt der Pfarrer Kinder der Ärmsten der Armen in seiner Heimat

Pastor Dominic (Mitte) bei einem Besuch einer Schule in seinem Heimatland Nigeria. Foto: Quelle: Dominic Ekweariri

Ekweariris Großvater war Missionar in seinem Heimatdorf in der Biafra-Region. „Die Kirche war mein zweites Zuhause“, sagt der predigende Enkel heute. Seine ferne Heimat hat der junge Pfarrer nicht hinter sich gelassen, er trägt sie im Herzen.

Ein autoritäres und korruptes Regime sei in Nigeria an der Macht, erzählt Pastor Dominic. Als er dies sagt, wird seine sonst sanfte Stimme lauter und energisch. „Erst gerade wurden Proteste von Jugendlichen blutig niedergeschlagen. Nichts funktioniert.“ Proteste gegen die Polizeigewalt hatten im Oktober Dutzende von Toten in dem westafrikanischen Land gefordert.

Seine Familie – er hat vier Brüder und eine Adoptivschwester – lebt noch in Nigeria. In diesem Januar war er zuletzt in seiner Heimat. Dort unterstützt der Pastor schon seit vielen Jahren Kinder aus bitterarmen Familien seines Dorfes Ogwu Nguru, denen er einen Schulbesuch ermöglicht.

Sein Engagement fand Unterstützer. Im vergangenen Jahr wurde der Verein „Pastor Dominic hilft“ (www.pastor-dominic-hilft.de) gegründet. Das Anliegen: Kinder der Ärmsten der Armen sollen die Chance erhalten, mit Bildung dem Teufelskreis Armut zu entkommen und so in die Lage versetzt werden, ihr Land „mit nach oben zu ziehen“. Der Verein unterstützt derzeit 27 Jungen und Mädchen, die verschiedene Schulen besuchen. Sie kommen durch ihn zu Heften, Büchern und ihrem Schulgeld.

Dass seine Mutter die Schule besuchen konnte, war auch sein Glück

Pastor Dominic konnte selbst – dank Bildung – seinen Weg gehen. „Meine Mutter ist Lehrerin. Sie ist die Einzige in der Familie, die zur Schule gegangen ist. Das war mein Glück.“ Nicht nur für den Besuch des Priesterseminars nach dem Abitur hatte er sich in seiner Heimat erfolgreich beworben. Er erhielt in Nigeria auch einen Studienplatz für Medizin.

Es war auch ein Wink des Schicksals, dass sich Dominic Ekweariri dazu entschied, Priester zu werden. Freunde hatten ihm zum Platz im Seminar gratuliert, sein Onkel hatte ihm eine große Kiste mit Material für das Priesterseminar geschickt. Von diesem Moment an habe er keinen Zweifel mehr an seiner Berufung gehabt, betont der Pastor.

Über 22.600 Wittener sind katholisch Die Pfarrei St. Peter und Paul Witten, Sprockhövel, Wetter entstand 2007. Die Pfarrei wird seit 2018 von Pfarrer Holger Schmitz geleitet. Sie besteht aus den Gemeinden St. Peter und Paul in Herbede mit der Kirche St. Antonius in Buchholz, der Gemeinde St. Augustinus und Monika (Wetter-Grundschöttel) mit der Kirche St. Liborius in Wengern sowie der Gemeinde St. Josef in Sprockhövel-Haßlinghausen und St. Januarius in Sprockhövel. Im Gebiet der Pfarrei lebten – nach Angaben des Bistums Essen – 2019 rund 12 500 römisch-katholische Gemeindemitglieder. 22.650 Wittener sind nach Angaben der Stadt katholisch, rund 32.900 evangelisch. Rund 43.180 Wittener haben eine andere oder keine Konfessionszugehörigkeit.

Im Sommer 2013 kam er nach Deutschland, zuerst ins Bistum Münster, wo der junge Afrikaner einen Sprachkurs besuchte. „Die deutsche Sprache ist sehr schwer.“ Dann machte ihm das Bistum Essen, zu dem die Herbeder Gemeinde gehört, das Angebot, sein Masterstudium in Philosophie und eine Promotion zu unterstützen. So wurde Dominic Ekweariri Pastor.

Als der Pfarrer in Nigeria Matheaufgaben lösen musste

Ob er in Witten bleiben möchte, weiß der Nigerianer noch nicht. „Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich gehe dorthin, wo ich gebraucht werde.“ Dann erzählt er noch eine kleine Geschichte. In seiner Heimat Nigeria nehme man den Begriff Seelsorger wörtlich. Wer Sorgen habe, wende sich dort an den Priester eines Dorfes. So wurde der Geistliche auch einmal zum Nachhilfe-Lehrer. Er half einem Mädchen bei der Lösung seiner Matheaufgaben.