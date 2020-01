Witten. Ein Schild weist an der Herbeder Straße in Witten den Weg zu Aldi oder dm. Doch es hängt zu tief: Wer über 1,70 m misst, muss den Kopf einziehen.

Witten: Passanten stoßen sich Kopf an neuem Straßenschild

Manch’ ein Passant reibt sich da verwundert die Augen: Am Anfang der Herbeder Straße weist seit Ende Dezember ein neues, nicht zu übersehendes Schild den Weg zu den Geschäften Aldi, dm und Takko an der Straße „Drei Könige“. Und übersehen sollte man es wirklich nicht. Denn das unterste Schild des Wegweisers hängt gerade einmal 1,70 Meter hoch. Kopf-Einziehen ist also angesagt.

Das Schild hängt eindeutig zu niedrig. Jan Schneider vom Tiefbauamt Witten hat nachgemessen: Es sind genau 1,70 Meter. Die Stadt hat den Wegweiser nun mit eine Barke und Flatterband abgesperrt. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Der neue Schilderbaum steht seit kurz vor Weihnachten dort. Doch wegen der Feiertage wurde der neue Wegweiser erst am Donnerstag (2. Januar) von einem Mitarbeiter des Tiefbauamtes der Stadt abgenommen. „Mit 1,70 Meter hängt das Schild eindeutig zu tief“, heißt es seitens der Stadt.

Ingenieurbüro ließ das gefährliche Schild aufstellen

Noch am Freitag (3. Januar) wolle man sich mit den Verantwortlichen des Ingenieurbüros, das die Beschilderung aufgestellt hat, in Verbindung setzen und die Ausführung beanstanden. Die Stadt hat den Schilderbaum zudem mit einer Barke und Absperrband gesichert. Wann das Schild nach oben versetzt wird, ist unklar.

Die Stadt hatte seit Mitte August die Zufahrt zum künftigen Gewerbegebiet Drei Könige verbreitern lassen, damit dort zwei Lastwagen aneinander vorbei passen. Außerdem wurde die Straße aufgerissen, um Versorgungsleitungen für Wasser, Gas und Strom verlegen zu können. Dabei wurde auch der Gehweg versetzt und der Wegweiser zu den angrenzenden Geschäften neu aufgestellt. Freigegeben wurde die Straße nach Angaben der Stadt bereits am 18. Dezember.

Noch kein Kaufvertrag für Gewerbegebiet Drei Könige unterschrieben

Doch die Bauarbeiten an „Drei Könige“ sind noch nicht abgeschlossen. Auch die Fahrbahn selbst soll erneuert werden. „Das wird definitiv gemacht“, sagt Stadt-Sprecherin Astrid Raith, „aber erst, wenn sich die Firmen im neuen Gewerbegebiet angesiedelt haben.“ Davor mache es keinen Sinn.

Nach letztem Stand könnten noch in diesem Jahr die Bagger auf dem 31.000 Quadratmeter großen Areal anrollen. 20 Firmen standen auf der Bewerberliste für die Gewerbeflächen. Noch sei kein Kaufvertrag unterschrieben, heißt es aus der Wirtschaftsförderung der Stadt. Man stehe aber bereits in Verhandlungen.