Witten: Parkende Autos am Herbeder Sportplatz beschädigt

Witten. Scheibenwischer abgebrochen, die Türen zerkratzt: Acht Autos sind in der Nacht zu Samstag am Herbeder Sportplatz in Witten beschädigt worden.

Acht Autos, die in der Siedlung Am Herbeder Sportplatz in Witten geparkt waren, sind in der Nacht zu Samstag beschädigt worden. Laut Polizei wurden jeweils vorn und hinten die Scheibenwischer abgebrochen. Nach einer Mitteilung in einer Facebookgruppe sollen außerdem alle Wagen zerkratzt worden sein.

Der Polizei wurde die Tat am Samstag (5.6.), 3 Uhr, gemeldet: Zeugen hätten zwei Personen zwischen den Wagen herumschleichen sehen. Eine von beiden war weiblich. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und hofft auf weitere Hinweise: 02302/909-8305.

